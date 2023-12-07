Liverpool, iki golle kazandı
Premier Lig'de Liverpool, Sheffield United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, Sheffield United deplasmanına konuk oldu. Bramall Lane'deki maçı Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Dominik Szoboszlai attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 34 puana yükseldi ve 36 puanlı lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Sheffield United, 5 puanda kaldı.
Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Sheffield United sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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