Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı

Premier Lig'de Liverpool, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki sağ bek Calvin Ramsay'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 13:43
Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.


Calvin Ramsay liverpool İngiltere Premier Lig
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