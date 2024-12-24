Liverpool Kenan Yıldız'ın peşinde! İşte Juventus'un istediği ücret...

Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:04

Güncelleme: 24.12.2024 - 19:04

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Liverpool'un listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Liverpool, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." şeklinde cevap vermişti.

Juventus'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.