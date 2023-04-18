Liverpool kötü serisini 6 golle düzeltti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:39

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:39

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'a konuk oldu.

Elland Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 6-1 kötü gidişe farklı galibiyetle dur dedi.

Maçın ilk yarım saatinde iyi direnen Leeds United'ın duvarını 35'te Gakpo'yla kıran Liverpool, 39'da Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi Leeds, 47'de Sinisterra'yla farkı bire indirdi. 52'de Jota hızlı bir yanıt vererek farkı yeniden ikiye çıkardı. Salah'ın 64'te ve Jota'nın 74'te attığı gollerle skor 5-1'e gelirken Darwin Nunez 90'da son sözü söyledi ve maç 6-1'lik Liverpool zaferiyle tamamlandı.

SALAH'IN REKORU

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Leeds ağlarına gönderdiği iki golle ilginç bir Premier Lig rekoru kırdı. Salah, toplamda 107 sol ayak golüne ulaşarak bu özelliğiyle Premier Lig'in zirvesine adını yazdırdı.

Salah ayrıca Premier Lig'de 135 gole ulaşarak ligde tüm zamanların en çok gol atan 14. ismi oldu.

Liverpool bu galibiyetle 4 maçtır süren kazanamama serisini de sona erdirdi ve 47 puana yükseldi. Leeds ise 29 puanda kalarak düşme potasının 2 puan üzerinde haftayı tamamladı.