Liverpool, Londra’da son dakikada yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Chelsea'nin ilk golünü 15. dakikada Moises Caicedo kaydetti. İlk yarı, Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Cody Gakpo, Liverpool'un beraberlik golünü attı.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise Chelsea'de Estevao, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 11 puana yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Liverpool ise liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve 2. sırada konumlandı.

LIVERPOOL'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR!

Arne Slot'un ekibi, biri Galatasaray ile olmak üzere çıktığı son 3 maçın tamamından mağlup ayrıldı.

İşte Liverpool'un son 3 maçı:

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Manchester United'ı ağırlayacak.