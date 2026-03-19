Liverpool maçı nedeniyle ertelenmişti... Galatasaray'dan Göztepe maçının tarihi için açıklama

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yazgan, Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçının tarihi için gelen soruya cevap verdi.

Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi" dedi.

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız" diye konuştu.

Milli aradan Trabzonspor deplasmanıyla dönecek Galatasaray, Göztepe maçının Eray Yazgan'ın söylediği tarihlerde oynanması durumunda milli aradan sonra 3-4 günlük süreçte iki deplasman maçı oynayacak.