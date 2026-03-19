Cumhuriyet Gazetesi Logo
Semih Şentürk'ten şampiyonluk tahmini: 'Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerse...'

19.03.2026 17:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski futbolcu Semih Şentürk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Şentürk, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Semih Şentürk, Tivibu Spor'da Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yapan Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Dışardan bir taraftar olarak, "Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Karagümrük'ü nasıl yenemedik, bu maçları yenemezsek nasıl şampiyon olacağız?" diyorum. Hala kafamda deli sorular. Gaziantep'i yenebilirsin, evinde de yen zaten. Yenemiyorsan zaten havlu at.

Derbiler biraz düğümü çözecek gibi. Gider Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerse, Fenerbahçe de Beşiktaş karşısında kazanırsa o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Galatasaray, Trabzonspor'u Trabzon'da yendiği sürece şampiyonluk şansı yüzde 90'ları geçer."

İlgili Konular: #şampiyonluk #Semih Şentürk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Semih Şentürk'ten A Milli Takım iddiası: 'Son Avrupa Şampiyonası'nda bunu belli ettiler' Semih Şentürk, A Milli Takım'ı değerlendirdi. Ay-yıldızlı ekipten övgüyle bahseden Şentürk, dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Semih Şentürk'ten flaş Mourinho iddiası: 'Kimseyle konuşmuyor' Geçen yıl Fenerbahçe U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk, Mourinho hakkında bir iddiada bulundu. Eski öğrencileriyle iletişiminin devam ettiğini söyleyen Şentürk, Mourinho'nun Samandıra'da kimseyle konuşmadığını söyledi.
Taraftarların tepkisini çekti... Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli yöneticilere transfer çağrısı! Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Galatasaray maçı öncesinde bir araya gelerek derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Semih Şentürk'ün bu buluşmada yöneticilere seslenerek yaptığı golcü transferi çağrısı taraftarın tepkisini çekti.