Semih Şentürk'ten şampiyonluk tahmini: 'Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerse...'

Semih Şentürk, Tivibu Spor'da Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yapan Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Dışardan bir taraftar olarak, "Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Karagümrük'ü nasıl yenemedik, bu maçları yenemezsek nasıl şampiyon olacağız?" diyorum. Hala kafamda deli sorular. Gaziantep'i yenebilirsin, evinde de yen zaten. Yenemiyorsan zaten havlu at.

Derbiler biraz düğümü çözecek gibi. Gider Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerse, Fenerbahçe de Beşiktaş karşısında kazanırsa o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Galatasaray, Trabzonspor'u Trabzon'da yendiği sürece şampiyonluk şansı yüzde 90'ları geçer."