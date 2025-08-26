Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Rio Ngumoha ile yıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 00:21:00
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool, Newcastle United'a konuk oldu.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool 3-2'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri dakika 35'te Ryan Gravenberch, 46. dakikada Hugo Ekitike ve 90+10'da Rio Ngumoha kaydetti.

Newcastle United'ın gollerini ise dakika 57'de Bruno Guimaraes ile 88. dakikada Will Osula attı.

16 YAŞINDAKİ NGUHOMA LIVERPOOL'A HAYAT VERDİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 16 yaşındaki Rio Nguhoma kaydetti.

NEWCASTLE 10 KİŞİ OYNADI

Mücadelenin 45+3. dakikasında Newcastle United oyuncusu Anthony Gordon, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 6'ya yükseltti. Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Arsenal'ı konuk edecek. Newcastle United, Leeds United deplasmanına gidecek.

