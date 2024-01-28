Liverpool - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında kendi sahasında Norwich City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:37
Liverpool - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Wagner'in ekibi Norwich City ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - NORWİCH CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - NORWİCH CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool bir önceki turda Arsenal deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Norwich City ise deplasmanda karşılaştığı Bristol Rovers'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.


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