Liverpool - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında kendi sahasında Norwich City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Wagner'in ekibi Norwich City ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - NORWİCH CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - NORWİCH CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool bir önceki turda Arsenal deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Norwich City ise deplasmanda karşılaştığı Bristol Rovers'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
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