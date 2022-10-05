Liverpool Rangers'e şans tanımadı!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Liverpool, sahasında Rangers'ı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Liverpool, sahasında İskoç ekibi Rangers'ı ağırladı.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Karşılaşmada Liverpool, 7. dakikada Alexander-Arnold ile ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Salah'ın kullandığı penaltı gol olunca Liverpool sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz ise Rangers maç kadrosunda yer alırken süre alamadan maçı tamamladı.
Bu sonuçla Liverpool 6 puana yükseldi ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Rangers ise 3'te 0 yaparak henüz puanla tanışamadı.
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