Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde de tam gaz
Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter, son 16 turuna kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında altı maç oynandı.
Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.
Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.
B Grubu'nda daha önce liderliği garantileyen Liverpool, sahasında Porto'yu Thiago Alcantara ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.
Gruptaki diğer mücadelede ise Milan, Walter Messias'ın golüyle Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.
Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda ikincilik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Sporting Lizbon, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.
D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.
SONUÇLAR
A Grubu:
Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5
B Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0
Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1
C Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
D Grubu:
Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3
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