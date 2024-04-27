Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı!

Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:28
Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı!
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Liverpool'un gollerini 48. dakikada Andrew Robertson ve 65. dakikada Alphonse Areola (KK), West Ham United'ın gollerini 43. dakikada Jarrod Bowen ve 77. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 75 puana yükselirken, West Ham United da 49 puana çıktı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Tottenham'ı konuk ederken, West Ham United ise Chelsea deplasmanına gidecek.


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