Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır darbe: Merseyside derbisinde gülen taraf Everton!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:45

Güncelleme: 25.04.2024 - 09:45

Premier Lig 29. hafta maçında Everton ile Liverpool derbide karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Everton 2-0 kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Branthwaite ve 58. dakikada Calvert-Lewin kaydetti.

LİVERPOOL AĞIR YARA ALDI

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 33 yaptı. Liverpool ise 74 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.

Ligin bir sonraki maçında Everton, sahasında Brentford'ı ağırlayacak. Liverpool, West Ham'a konuk olacak.