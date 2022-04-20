Liverpool taraftarından 7. dakikada Ronaldo'ya destek
İngiltere'de Manchester United ile Liverpool arasında oynanan Premier Lig maçında taraftarlar, bir gün önce oğlunu kaybeden Manchester United'ın Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United arasında oynana mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Liverpool'un sahası Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, bir gün önce yeni doğan ikizlerinden oğlunu kaybeden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.
Tribünlerde yer alan taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun forma numarasını atfen mücadelenin 7. dakikasında, kırmızı beyazlı tribünlerle özdeşleşen ünlü "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşlarını söyledi.
Bütün stadın ayağa kalktığı ve 1 dakika boyunca alkışların yükseldiği Liverpool tribünlerinde bazı taraftarlar, Ronaldo'nun formasını da havaya kaldırdı. Portekizli yıldız yeni doğan oğlunun hayatını kaybetmesi nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
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