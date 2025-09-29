Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!

Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!

29.09.2025 16:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Liverpool, müsabakanın 21 kişilik kadrosunu açıkladı. İngiliz devinin UEFA listesinde yer alan 3 isim kafilede yer almadı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu.

Liverpool'un Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.

KADRODA 3 EKSİK

Öte yandan Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaraylı eski yıldızdan Liverpool uyarısı!
Galatasaraylı eski yıldızdan Liverpool uyarısı! Kariyerinde Liverpool ve Galatasaray formaları da giyen Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması!
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da büyük operasyon!
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da büyük operasyon! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot'un son lig maçında Crystal Palace'a yenilen takımında önemli değişiklikler yapacağı ileri sürüldü.