Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da büyük operasyon!

29.09.2025 10:59:00
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot'un son lig maçında Crystal Palace'a yenilen takımında önemli değişiklikler yapacağı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında önceki cumartesi günü konuk olduğu Crystal Palace'a 2-1 yenilen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İngiliz takımının teknik direktörü Arne Slot'un, RAMS Park'taki müsabakanın ilk 11'inde bazı değişikliklere gideceği ileri sürüldü.

Sport Mole'un haberine göre; Palace maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Hugo Ekitike, henüz form tutamayan Alexander Isak'ın yerine santrafor bölgesinde görev yapacak.

Slot'un sağ bekte Conor Bradley'yi yedeğe çekip Jeremie Frimpong'a forma vermesi beklenirken, stoperde ise Ibrahima Konate'nin istikrarsızlığı nedeniyle kesik yiyeceği ve Virgil van Dijk'ın yanında Joe Gomez'in oynamasının muhtemel olduğu belirtildi.

Hollandalı teknik adamın her ne kadar son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilse de 10 numara pozisyonunda Florian Wirtz'ten vazgeçmeyeceği ileri sürüldü.

Haberde, Crystal Palace maçına yedek başlayan Cody Gakpo'nun ise sol açık olarak ilk 11'e döneceği, Mohamed Salah'ın da sağ kanat hücumcusu olarak yerini koruyacağı ifade edildi.

Alexis Mac Allister'ın formsuzluğunu göz önüne alan Arne Slot'un, bu oyuncunun yerine Curtis Jones'u orta sahanın ortasında Ryan Gravenberch'a eşlik etmesi için sahaya sürebileceği belirtildi.

