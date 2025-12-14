Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Galatasaray için ilaç gibi maç!'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"YORGUN VE MUTLU"

Ebru Kılıçoğlu: Belki maç başlamadan önce, Galatasaray’ın Avrupa yorgunu olması ve birinci kalecinin sakat olması avantaj gibi gözükmüştür Antalyaspor teknik heyetine. Belki buna, evinde oynama avantajını da eklemiştir. Ancak ilk düdükle beraber, Galatasaray hesapları değiştiriyor; bütün tutkusu ve baskısıyla rakip kalenin önüne yerleşiyor. Öyle ki, Antalyaspor Günay’ı göremiyor bile ilk yarıda. Onun yerine Abdullah, bolca pozisyon kurtarmak zorunda kalıyor. Çabalarına rağmen 7’de Sane, 11’de Sallai ve 56’da Osimhen’le gelen gollere engel olamıyor. Antalyaspor üçüncü golden sonra kendine geliyor. Galatasaray’ın da nispeten çekildiği bu dakikalarda Van de Streek ile golü buluyor (69’)… Sonra da baskısını sürdürüyor. Attığından daha fazlasını cömertçe harcayan Galatasaray ise son sözü 90+3’te Icardi ile söyleyerek evine yorgun ama mutlu dönüyor. (Cumhuriyet)

"GALATASARAY İÇİN İLAÇ GİBİ MAÇ!"

Mehmet Ayan: Erken form tutan, çok maç oynamaktan sıkılan ve sahada rakipsiz kalan oyuncu sayısı fazla olan Galatasaray için ilaç gibi maçtı. Hele 11 dakikada 2-0’ı bulmak... Bu skor Okan hocaya en azından 60 ve sonrasında ‘sahada rakipsiz kalan oyuncuları’ açısından değiştirebilme avantajı sağlıyordu.

Okan hoca 90 dakikayı kudret kuvvet gösterisi değil, iyi bir idman maçı olarak görmüştür diye umarım. Çünkü Antalyaspor karşısında yapılan başarılı işler genele şamil edilebilir mi; kuşkuluyum. (Hürriyet)

"GALATASARAY MORAL BULDU"

Osman Şenher: Üst üste oynanan maçlar, sakatlıklar, kart cezaları ister istemez Galatasaray’ın oyun sistemini, performansını aşağı çekti. Dün gece ilk defa Yunus’un 60 dakika sahada kalması bile takımın oyununu olumlu anlamda çok etkiledi. Yunus bir gol Sane’ye attırdı, bir gol de Osimhen’e... On numara forvet arkasında Yunus’un verdiği performansı başka futbolcu veremiyor. Bilhassa Sara kesinlikle o mevkinin futbolcusu değil.

Barış Alper çok şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Daha sonra strese giriyor, top kaybediyor. Takımın en önemli futbolcularından bir tanesi.

Sonuçta Galatasaray galibiyeti hak eden bir futbol oynadı. Birbiri ardına gelen zor maçlardan sonra Antalya deplasmanında hem üç puanı aldı, hem de moral buldu (Milliyet)

"OCAK’TA SİZ GİDİN!"

Bülent Timurlenk: Sara'yı dinlendiren, İlkay'ı 6'ya çeken Okan Buruk, onun müthiş tecrübesine orkestra şefliği görevini vermişti. İlkay da iyi yönetti orkestrayı.

Duran toplardan geçen sezon bol gol atan Galatasaray'ın zayıf ev sahibinden duran toptan gol yemesi, üzerine çalışılması gereken bir mesele.

"Ocak'ta gitsin" tezahüratı yapan medyanın ilgili kısmına İcardi'nin golü cevaptır. Onun kadar işinizi yapsanız mesleki itibarınız sosyal medyada sorgulanmazdı. (Sabah)