Efsane ismin rekorunu egale etti... Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılılarda 67. dakikada oyuna giren Mauro Icardi, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8 gole ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray tarihine adını birkez daha yazdırdı.

Galatasaray formasıyla ligde 59 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp efsanesi George Hagi ile aynı gole ulaşarak Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti.

Galatasaray'da 108 maça çıkan Mauro Icardi toplamdan 69 gol atarken, 22 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu sarı kırmızılılarda 5 kupa kazandı.