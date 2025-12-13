Cumhuriyet Gazetesi Logo
Efsane ismin rekorunu egale etti... Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

Efsane ismin rekorunu egale etti... Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

13.12.2025 22:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Efsane ismin rekorunu egale etti... Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Antalyaspor maçında oyuna sonradan girip farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Arjantinli yıldız bu golle George Hagi'ye ait Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılılarda 67. dakikada oyuna giren Mauro Icardi, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8 gole ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray tarihine adını birkez daha yazdırdı.

Galatasaray formasıyla ligde 59 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp efsanesi George Hagi ile aynı gole ulaşarak Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti. 

Galatasaray'da 108 maça çıkan Mauro Icardi toplamdan 69 gol atarken, 22 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu sarı kırmızılılarda 5 kupa kazandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Gheorghe Hagi #mauro icardi

İlgili Haberler

Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyonluk golcü!
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyonluk golcü! Mauro Icardi'nin performansından memnun olmayan ve yedek forvet transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Milan forması giyen Santiago Gimenez'i gündemine aldığı iddia edildi.
İtalyanlar duyurdu... Mauro Icardi, Serie A'ya geri dönebilir!
İtalyanlar duyurdu... Mauro Icardi, Serie A'ya geri dönebilir! Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldızın ismi Serie A deviyle anılmaya başladı. İtalyan basını, Milan'ın forvet adaylarından birinin de Mauro Icardi olduğunu iddia etti.
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına sert yanıt: 'Varsayımsal olarak daha önce gidersem...'
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına sert yanıt: 'Varsayımsal olarak daha önce gidersem...' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.