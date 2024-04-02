Liverpool ve Bayern Münih ile anılıyordu: Roberto De Zerbi'den geleceği için açıklama!
Liverpool ve Bayern Münih ile adı geçen Roberto De Zerbi, Brighton'da mutlu olduğunu söyledi.
Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Brentford ile çarşamba günü oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, maç öncesi geleceği için gelen sorunun ardından, "Bana birçok kez ayrılıp ayrılmayacağımı soruyorsunuz ancak Brighton'da teknik direktörlük yapmaktan gurur duyuyorum. Bu oyuncularla ve bu kulüple çalıştığım için çok şanslı olduğumu biliyorum. Tam bir kadroyla mücadele etmek isterdim ama elimdeki oyuncularla oynamaya çalışıyorum ve onların yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Roberto De Zerbi'nin adı Liverpool ve Bayern Münih gibi dev ekiplerle anılıyor.
44 yaşındaki teknik adamın İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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