De Zerbi'den iki futbolcusuna övgü... '2 harika oyuncu daha bulduk'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi iki futbolcusuna övgü dolu sözler söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:58
De Zerbi'den iki futbolcusuna övgü... '2 harika oyuncu daha bulduk'
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İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında Brighton evinde Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi iki futbolcusuna övgüler yağdırdı.

Brighton'ın ev sahipliğinde oynanan ve 2-2 sona eren Liverpool maçında sahaya ilk 11'de çıkan Simon Adingra ve Carlos Baleba, hocası De Zerbi'den tam not aldı. İki futbolcunun transferi için kulübünü tebrik eden Roberto De Zerbi, "2 harika oyuncu daha bulduk" ifadelerini kullandı.

ADINGRA İÇİN 8, BALEBA İÇİN 27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

21 yaşındaki kanat oyuncusu Simon Adingra, Liverpool maçında takımını öne geçiren gole imza atmıştı. Adingra geçen sezon başında Nordsjaelland'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba ise yeni sezon öncesi Lille'den 27 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.


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