Liverpool ve Wolverhampton, turu ikinci maça bıraktı

Liverpool ile Wolverhampton, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda 2-2 berabere kalarak, turu ikinci maça bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 08:50
Liverpool ve Wolverhampton, turu ikinci maça bıraktı
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İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Liverpool ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.

3. turda diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Southampton: 1-2

Tottenham-Portsmouth: 1-0

Gillingham-Leicester City: 0-1

Hull City-Fulham: 0-2

Bournemouth-Burnley: 2-4

Brentford-West Ham: 0-1

Sheffield Wednesday-Newcastle United: 2-1


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