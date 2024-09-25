Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 15:48
Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Road'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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