Mohamed Salah'tan müthiş performans: Dev maçta kazanan Liverpool!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 20:01

Güncelleme: 01.09.2024 - 20:01

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

35. dakikada Casemiro'nun hatası, Salah'ın asistiyle Luis Diaz, Liverpool'u öne geçirdi. 42. dakikada bir kez daha Casemiro'nun hatası ve Salah'ın asisti sonrası Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.

İlk iki golün asistini yapan Mohamed Salah, 56. dakikada maça son noktayı kordu.

LIVERPOOL, SLOT DÖNEMİNE MÜTHİŞ BAŞLADI

Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.

Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.

Liverpool, milli ara sonrası Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.