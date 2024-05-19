Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:08
Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'a 3-1 mağlup olmuştu.


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