Liverpool'da iki veda birden!

Liverpool, Thiago Alcantara ve Joel Matip'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:19
Liverpool'da iki veda birden!
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Premier Lig ekibi Liverpool, sezon sonunda iki futbolcuyla yollarını ayıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren Thiago Alcantara ve Joel Matip'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Joel Matip 2016'dan bu yana formasını giydiği Liverpool ile 201 maça çıktı 11 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

2020'den bu yana Liverpool forması giyen Thiago Alcantara ise İngiliz ekibinde 98 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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