Liverpool'da büyük gerginlik: Klopp ve Salah tartıştı!
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile Muhammed Salah maç içerisinde tartıştı.
Liverpool'un deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldığı maçta flaş bir olay yaşandı.
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Muhammed Salah'a bir şeyler söyledi.
Muhammed Salah'ta teknik direktörü Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.
?? Kaos... #PL— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 27, 2024
?? Mohamed Salah ve Jürgen Klopp'un arasında gerginlik! pic.twitter.com/cKJNTbKNHF
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