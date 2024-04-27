Liverpool'da büyük gerginlik: Klopp ve Salah tartıştı!

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile Muhammed Salah maç içerisinde tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:51
Liverpool'da büyük gerginlik: Klopp ve Salah tartıştı!
Abone Ol google-news

Liverpool'un deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldığı maçta flaş bir olay yaşandı.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Muhammed Salah'a bir şeyler söyledi.

Muhammed Salah'ta teknik direktörü Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.

 


liverpool haberleri mohamed salah haberleri jurgen klopp haberleri

İlgili Haberler

Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı!

Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı!
Liverpool yeni teknik direktörünü buldu!

Liverpool yeni teknik direktörünü buldu!
Arne Slot: 'Liverpool'a gitmek istiyorum'

Arne Slot: 'Liverpool'a gitmek istiyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor

Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...

Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Mükemmel koca olan 4 burç: Bu burçlar karısı için yaratılmış

Mükemmel koca olan 4 burç: Bu burçlar karısı için yaratılmış
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu