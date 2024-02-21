Liverpool'dan Jürgen Klopp sonrası hocaya dev bütçe
Liverpool Yönetimi, Jürgen Klopp sonrasında gelecek teknik direktöre dev bir bütçe vermeye hazırlanıyor.
Jürgen Klopp'un sezon sonunda ayrılma kararı almasının ardından Liverpool Yönetimi flaş bir karar aldı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool Yönetimi, Jürgen Klopp sonrasında gelecek teknik direktöre dev bir bütçe verecek.
Göz Atın
Haberin detaylarında yönetimin bir sonraki teknik direktöre yaklaşık olarak 200 milyon euroluk bir bütçe vereceği söylendi.
Ayrıca yönetimin gelecek teknik direktörden bağımsız olarak bir as stoper ve 6 numara takviyesi yapabileceği de söylendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Mülakatta dini soru!
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı