Liverpool'dan Jürgen Klopp sonrası hocaya dev bütçe

Liverpool Yönetimi, Jürgen Klopp sonrasında gelecek teknik direktöre dev bir bütçe vermeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:53
Liverpool'dan Jürgen Klopp sonrası hocaya dev bütçe
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Jürgen Klopp'un sezon sonunda ayrılma kararı almasının ardından Liverpool Yönetimi flaş bir karar aldı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool Yönetimi, Jürgen Klopp sonrasında gelecek teknik direktöre dev bir bütçe verecek.

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Haberin detaylarında yönetimin bir sonraki teknik direktöre yaklaşık olarak 200 milyon euroluk bir bütçe vereceği söylendi.

Ayrıca yönetimin gelecek teknik direktörden bağımsız olarak bir as stoper ve 6 numara takviyesi yapabileceği de söylendi.


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