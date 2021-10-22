Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Gisdol Galatasaray'ı kıskanmış!
Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Rakibimiz iyi savunma yaptı. Biraz zorlandık ve gol atamadık. Hatta rakibimize biraz özendim. Çünkü oyunu tazelemek için yeterli güce sahip değildik. Galatasaray, değişiklik yaparak oyunu tazeledi" dedi.
Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray'ın maçta iyi savunma yaptığını belirterek, "Elbette bugünkü mağlubiyetten sonra hayatımızı zorlaştırdık. Her halükarda gruptaki pozisyonumuzu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Gisdol, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup ettiği maçın ardında düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
Takımının maçta iyi oynadığını dile getiren Gisdol, "Takımımız 75 dakika boyunca güzel performans gösterdi. Maalesef şansımızı kaybettik ancak takımımız domine etti. Ancak futbolda gol sayısı noktayı koyar. Doğru yönde ilerliyoruz. Yolun sonuna geleceğimizden eminim." şeklinde konuştu.
Gisdol, "Rakibimiz iyi savunma yaptı. Biraz zorlandık ve gol atamadık. Hatta rakibimize biraz özendim, kıskandım. Çünkü oyunu tazelemek için yeterli güce sahip değildik. Galatasaray değişiklik yaparak oyunu tazeleyebildi. Bildiğiniz üzere sakatlanan oyuncularımız var ve oyuncu değişikliği yapmak için şansımız yoktu." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın ikinci turdaki maçları kazanmak için şansının olduğunu vurgulayan Gisdol, "Elbette bugünkü mağlubiyetten sonra hayatımızı zorlaştırdık. Her halükarda gruptaki pozisyonumuzu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak