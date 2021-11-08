Lokomotiv Moskova'nın eski hocası Yuri Semin'den maç tekrarı açıklaması

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:31

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya başvurusuna, Rusya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası iddiasının etkileri devam ediyor.

Galatasaray UEFA'ya maç tekrarı veya hükmen galibiyet başvurusunu yaparken, Lokomotiv Moskova cephesinden maç tekrarı başvurusuna değerlendirme geldi.

YURI SEMIN: MAÇ TEKRARI İYİ BİR SEÇENEK

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin maç tekrarı hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Semin, "Maçın tekrar oynatılması Lokomotiv Moskova için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yakışmıyor. Bir tekrar ihtimali varsa Lokomotiv Moskova'nun bunu değerlendirmesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali olabilir. Yönetmelik neye izin verecek onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer'in Dmitry Zhivoglyadov'u çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etmediği iddia edilmişti.