London Lions - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 16. hafta maçında deplasmanda London Lions ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, EuroCup A Grubu 16. hafta maçında deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.
LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.
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