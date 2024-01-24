London Lions - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 16. hafta maçında deplasmanda London Lions ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:33
London Lions - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, EuroCup A Grubu 16. hafta maçında deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.


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