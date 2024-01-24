Eski hakemler Beşiktaş - Adana Demirspor maçını değerlendirdi: 'Penaltı verilmesi lazım'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:23

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:23

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı eski hakemler yayıncı kuruluşta yorumladı.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- 9. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta Tayfur'un attığı golün geçersiz sayılması doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Hakem düdüğü çaldıktan sonra faulün yapıldığı yer kaleyi cepheden gördüğü için hızlı serbets vuruş kullanılmaz burada. Hakemin kararını doğru buluyorum."

Bahattin Duran: "Faulün kullanıldığı yer de farklı. Bu noktada hızlı serbest vuruş kullanılmaz. Hakem doğru bir karar verdi.

Deniz Çoban: "Bence pozisyonda Semih Kılıçsoy'a faul yok. Beyazlı oyuncu ayağını gerektiğinden fazla açıyor. Hakem burada çevre kontrolü yapmalıydı. Hızlı serbest vuruş kullanılmaz. Gol iptali doğru."

İLK SARI DOĞRU MU?

- Kırmızı kart gören Yusuf Barasi'nin 29. dakikada gördüğü ilk sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Bence sarı kart doğru

Deniz Çoban: "Barasi'nin ayağı Beşiktaşlı oyuncuya gelmese sarı kart gerekmez diyebiliriz. Ancak ayağının ucuyla bir temas var. Sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Oyuncu kontrolsüz bir şekilde rakibine müdahele ediyor. Hakemin gösterdiği sarı kart doğru."

"PENALTI VERİLMESİ LAZIM"

- Adana Demirspor'un 40. dakikada beklediği penaltıda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "VAR için talihsiz bir pozisyon ancak hakemin sahada durduğu yer yanlış. Beyazlı oyuncunun yaptığı müdahaleyi Atilla Karaoğlan doğru bir açıdan izleseydi kararı değişebilirdi. Bana göre Svensson'un Nourani'ye yaptığı müdahale net bir penaltı."

Bahattin Duran: "Hakemin görüp değerlendirmesi gereken bir pozisyon. Formayı net bir şekilde çektiğini görebilsem yüzde 100 penaltı diyeceğim ama onu göremiyorum. Hakem yerinde olsaydı pozisyonu görürdü. Penaltı verse sesimi çıkarmam. Penaltıya yakınım ama vermediği için de saygı duyuyorum."

Deniz Çoban: "Galatasaray - Kayserispor maçında VAR sorumluluk aldı demiştik. Bunda da VAR müdahalesi olmaz. MHK daha önce verilene ses çıkarmadığı için iş buraya geliyor. Oyuncu abartılı bir şekilde düşse de savunma oyuncusunun ne yaptığına bakacaksın. Bence de bu bir penaltı."

"İKİNCİ SARI KART YANLIŞ"

- 47. dakikada Yusuf Basari'ye gösterilen ikinci sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Hakem hem gecikmeli hem de kararsız bir düdük çaldı. Stambouli'ye kartı gösterdi ilk önce, muhtemelen kulağına o değil dediler. Yusuf sonradan ben ne yaptım dedi. Bu pozisyonun sarı kart ile uzaktan yakından alakası yok. Sarı kart saçma oldu. Demir Ege'nin adımı bozuldu.. Bu esnada da istemsiz bir temas oldu. Ben hakemin maçta olmadığını düşünüyorum."

Deniz Çoban: "Bence de sarı kart çıkmaması gerekirdi."

Bahattin Duran: "Burada net bir faul var ama sarı kart çıkması doğru değil. Hakemin konsantrasyonu bozuktu. Hakemlerin kartları neden cepten çıkmıyor. Firmayla görüşülüp bu sorun çözülmeli."

"PENALTI OLMALIYDI"

- Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben burada penaltıya yakınım. Rashica topu almış, koluna bir müdahale var. VAR müdahale etmez evet ama sahada buna hakemin penaltı vermesi lazımdı."

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon net penaltı. Eliyle rakinini bozuyor. O kolun orada ne işi var."

Deniz Çoban: "VAR'ın bundan daha net karıştığı pozisyon var. Bence tartışmasız penaltı. Hareketi yapan oyuncunun da sarı kartı var ve ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi lazım."