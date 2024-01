Spor yazarları Beşiktaş - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Şanssızlık değil beceriksizlik'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:10

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:10

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Savunmada yine farklı bir dörtlüsü var Kartal’ın. Orta alan da yine zaaflı. Ve Beşiktaş Santos’la oynadığı tüm maçlarda artık rakibi kendi alanında karşılıyor, ileride pres yapmıyor, pusuya yatıyor. Rakibi savunmada eksik yakalamaya çalışıyor. İlk golü yememek ama atmak bu oyun tarzının ana teması… Beşiktaş için hiç alışılmadık, uzun süre elemeli maçlar yapmış Santos için ise olağan bir durum bu. Ve Adana Demirspor (ADS) daha derli toplu ama duran toplarla ve Semih’le Rashica üzerinden tehlikeler yaratan taraf Beşiktaş. ADS’nin 48’de 10 kişi kalması uyandırıyor Beşiktaş’ı. Kartal bekleriyle birlikte rakip alanda artık. Bu kez pusuda olan ADS. Santos’un son hamlesi ise Rebic. Ama Cenk dururken gole en yakın isim Semih’i çıkarıyor oyundan. Yine gol sesi çıkmıyor ve Santos’un futbol anlayışı sonuca ulaşıyor(!). Evet Beşiktaş gol yememeyi başarıyor ama gol de atamıyor." (Cumhuriyet)

''SANTOS'UN YUNANİSTAN'INI ANIMSADIM''

Uğur Meleke: ''Maçı elbette iki ayrı devre halinde incelemek lazım. İlk 45 dakikada Adana ekibi topa daha fazla sahip olan taraftı. Birinci-ikinci bölgeyi yürüyerek geçtiler zira Beşiktaş öne baskıya gelmedi. Üçüncü bölgede denemeler yaptılar, tamamlayamadıkları hücumlarda da Beşiktaş’a ciddi geçiş fırsatları tanıdılar. İlk devrede topa Adana Demir sahipti ama kontra pozisyonları bulan taraf Beşiktaş’tı. Ben dün ilk 45 dakikayı izlerken Fernando Santos’un Yunanistan’ını anımsadım doğrusu. Temposuz maçlar. Blok halinde kapanan ve geçişlerle fırsat kollayan bir takım.'' (Hürriyet)

Ali Ece: ''Semih ve Rashica ile beraber Beşiktaş taraftarının en çok bir şeyler beklediği isim şüphesiz yeni hoca Fernando Santos. Maalesef Santos hoca rakip 10 kişiyken ve Beşiktaş’ın gole ihtiyacı varken sahaya sürdüğü 11’de potansiyel ve performans açısından en fazla gol bulma şansı olan Semih’i oyundan aldı. Her şeyden önce rakibi karşısında uzun süre bir kişi fazla oynayan Beşiktaş’ın daha önce çift santrfora dönmesi gerekiyordu, illa da Santos hoca bir forvet çıkartıp yerine Rebic’i sahaya sürecekse çıkan isim Semih değil kötü gününde olan Cenk olmalıydı.'' (Fanatik)

''AĞIR HASTAYA AĞIR SORULAR''

Attila Gökçe: ''Pendik’ten dört gollü yenilgiyle dönen Beşiktaş, kendi stadı ve seyircisi önünde travmayı unutturacak bir maç çıkarabilir miydi? Evet, ama o kadar kolay değildi bu. Ligin ilk yarısında dört gol yedikleri ilk maç Adana Demirspor maçıydı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos, belli ki siyah-beyazlı kadroya henüz dokunmuyor. O nedenle renksiz, eski tv’lerde izlediğimiz maçlar gibi siyah-beyaz bir oyun izledik. Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak? Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak? Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi? Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!'' (Milliyet)

Erman Toroğlu: ''Beşiktaş takımının iyi futbol oynaması, iyi mücadele etmesi, biraz zaman alacak. Çünkü bu takım, geçen yönetim zamanında saçma sapan transferler, teknik adam değişiklikleri ile bir türlü kendine gelemedi. Beşiktaş, iki yönlü de oynayamıyor tek yönlü de! Yani mesela bir takım biraz daha iyi hücum eder, defans yapamaz. Bazı takım defansta biraz daha iyidir hücum yapamaz gibi… Beşiktaş'ın ikisini de yapması zaman alacak. Yeni teknik direktörün işi zor. Çünkü fizik olarak da iyi olmayan bu takıma, maç trafiği artınca idman olarak da yüklenemezsiniz. Beşiktaş seyircisinin biraz sabretmesi lazım.'' (Fotomaç)

''ARTIK YETER KENDİNİZE GELİN''

Sinan Vardar: ''Beşiktaş'ın bu hakemlerle ligi bitirmesi çok zor. Oyuncular vasat olabilir, futbol vasat olabilir ama hakemlerin bu kadar vasat olduğunu neredeyse ilk kez bu kadar gördük. Sene başından beri kaç oyuncumuz sakatlandı, sezonu kapatanlar oldu rakibin darbeleriyle. Bırakın kart vermeyi faul bile vermedikleri bir sürü pozisyon oldu. Daha ikinci yarının başında Rashica'ya yapılan faule nasıl penaltı vermezsin. Bu penaltı değilse nedir? Artık yeter kendinize gelin ve hak yemeyi bırakın. Bu kadar olumsuzluğun içerisinde bir müjde vererek yazımızı noktalayalım. Taraftarlarımız umutsuzluğa kapılmasın, toparlanacağız. Haftasonuna kadar dört numara ve altı numara pozisyonlarında iki oyuncu transferi geliyor.'' (Fotomaç)

Bilal Meşe: ''Konuk takımın on kişi kalmasından sonra oyunu tek kaleye çeviren Beşiktaş, yüklendiği anlarda sürekli duvara çarpıp geri döndü! 68’de Semih kalabalık savunmanın arasına daldı, sert vurdu, top üst direkte patladı.Yahu tam tamına 47 dakika on kişi oynayan konuk takımı yenemiyorsanız, bunun adına şansızlık falan demeyin, beceriksizliktir arkadaş! 90’da kaçan golü gördünüz mü. Rebiç soldan kesti, Muleka kafasıyla dokundu, Cenk geç kaldı! Kartal, her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Lig treni çoktan kaçtı. Önde bir hedef kaldı... Türkiye Kupası olur mu? Bence çok zor, inşallah yanılırım!'' (Milliyet)

''SANTOS'UN KARNESİ ZAYIFLARLA DOLU''



Tugay Kerimoğlu: "Hücum etkinliğindeki opsiyonları çok fazla olmadığı gibi üretkenliği de yok. İç sahada değil deplasmanda bu oyunu oynayabilir Beşiktaş. Maçı kazanma adına sahada bir şeyleri anlatmaya çalışan iki kişi var. Birisi Semih diğeri de Rashica. Onlar da belli bir yere kadar bir şey yapabildi. Sonucu alamadığın süre boyunca eleştiriler her zaman olacak." (TRT Spor)

İlker Yağcıoğlu: "Fernando Santos'un son iki maçtaki karnesi zayıflarla dolu. Yeni geldi zamana ihtiyacı var ama bazı şeylerde kendini belli eder. Bir teknik direktörlük becerisi, teknik direktörlük dokunuşu bekliyor insan. Geçen hafta 4-0 kaybettin. Bu hafta neyi bekler taraftar? Coşkulu, baskılı, rakibi boğan ve geçen haftayı telafi etmeye çalışan bir Beşiktaş bekler. Maça bakıyorsunuz Beşiktaş kendi yarı sahasında bekliyor." (TRT Spor)

''HATA KOVALAYAN BEŞİKTAŞ VARDI''

Mehmet Özdilek: "Üç gün önce ciddi bir travma yaşamışsın. Bu maça başlarken bir beklenti içerisindedir herkes. Önde basacak, rakibi kendi yarı sahasına hapsedecek, sağdan ve soldan ortalar yapacak. Birçok goller kaçıracak. Böyle bir anlayış beklerken tam tersi ikinci bölgede bekleyen ve rakibin hatasını kovalayan Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ın bu oyununu deplasmanda da kabul etmiyorum ama bu oyunu ancak deplasmanda oynayabilirsiniz. Büyük takım kendi oyununu rakibe hissettirir." (TRT Spor)