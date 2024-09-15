Londra derbisinde gülen taraf Arsenal!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Londra derbisinde gülen taraf Arsenal!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:16

Premier Lig'in 4. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Londra Derbisi'nde Arsenal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Golün asisti, Bukayo Saka'dan geldi.

5 MAÇTIR NAMAĞLUP

Arsenal, Tottenham karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal yenilmezlik serisini sürdürüp puanını 10'a yükseltirken, lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Tottenham 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda lider Manchester City'ye konuk olurken, Tottenham sahasında Brentford'u konuk edecek.


Etiketler: #Arsenal #tottenham #Gabriel Magalhaes #İngiltere Premier Lig

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