Arsenal, Aston Villa karşısında 2. yarıda açıldı
Arsenal, Premier Lig'de konuk olduğu Aston Villa'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, Arsenal'i konuk etti. Villa Park'ta oynanan maçı misafir takım 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada, Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri bu sonuçla ligde 2'de 2 yaparken 6 puanla 3. sırada yer aldılar. Aston Villa ise 3 puanla 12. basamakta bulunuyor.
Arsenal, Premier Lig'de gelecek hafta 2. sırada yer alan Brighton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Leicester City'ye misafir olacak.
Spor Haberleri
- Chelsea, Wolves deplasmanında!
- Porto, 3'te 3'le başladı
- Al Hilal'den net galibiyet!
- İlkay Gündoğan: 'Evimde hissediyorum'
- Arsenal, Aston Villa karşısında 2. yarıda açıldı
- Barcelona, Bilbao'yu puansız gönderdi
- Weghorst için ayrılık açıklaması
- Christoph Daum kimdir?
- Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında!
- Kaçınılmaz veda
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalp hastalığının erken uyarı işareti' olabilir!
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- 'Hedefim Atatürk'ün partisini iktidar yapmak'
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda
- Galatasaray'dan Kerem açıklaması
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- IŞİD isyanında bilanço belli oldu
- Fenerbahçe'de 5 eksik!