Arsenal, Aston Villa karşısında 2. yarıda açıldı

Arsenal, Premier Lig'de konuk olduğu Aston Villa'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:35
Arsenal, Aston Villa karşısında 2. yarıda açıldı
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, Arsenal'i konuk etti. Villa Park'ta oynanan maçı misafir takım 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada, Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri bu sonuçla ligde 2'de 2 yaparken 6 puanla 3. sırada yer aldılar. Aston Villa ise 3 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Arsenal, Premier Lig'de gelecek hafta 2. sırada yer alan Brighton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Leicester City'ye misafir olacak.


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