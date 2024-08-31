Arsenal 10 kişi kaldı, Brighton 1 puanı kaptı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 31.08.2024 - 16:37

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'e ikide iki ile başlayan iki takımı Emirates'te karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.

Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz ile öne geçti. Brighton bu gole 58. dakikada Joao Pedro ile cevap verdi.

Arsenal, 49. dakikada Declan Rice'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve sakatlık yaşayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Arsenal, milli aranın ardından derbi maçta Tottenham'a konuk olacak. Brighton ise milli ara sonrası sahasında Ipswich'i konuk edecek.