Lorenzo Insigne, Toronto FC'de
Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin gelecek sezondan itibaren Toronto FC'de forma giyeceği açıklandı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin yeni takımı belli oldu.
İtalyan futbolcunun 1 Temmuz 2022'den itibaren MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyeceği resmen açıklandı.
Toronto FC'den yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Insigne'nin Napoli ile sözleşmesi, bu sezon sonunda bitecek.
Bu sezon Napoli ile 19 resmi maça çıkan Insigne, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.
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