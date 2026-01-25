Cumhuriyet Gazetesi Logo
Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı!

Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı!

25.01.2026 10:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi.

American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Lakers, Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

LeBron James ve Rui Hachimura, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

BULLS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.

İlgili Konular: #nba #dallas mavericks #Los Angeles Lakers

İlgili Haberler

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu!
NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu! NBA’de 15 Şubat Pazar gecesi oynanacak 2026 All-Star maçı öncesinde her iki konferanstan ilk beşlere seçilen isimler açıklandı.
NBA All-Star oylamasının ilk sonuçları belli oldu! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması...
NBA All-Star oylamasının ilk sonuçları belli oldu! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yönetimi, 2025-2026 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların seçimi için düzenlenen oylamanın ilk sonuçlarını duyurdu.
Kevin Durant NBA tarihine adını yazdırdı! Dirk Nowitzki'yi geride bıraktı...
Kevin Durant NBA tarihine adını yazdırdı! Dirk Nowitzki'yi geride bıraktı... Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 37 yaşındaki ABD'li oyuncu Kevin Durant, New Orleans Pelicans maçındaki sayıları ile normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde bir basamak yükseldi.