Louis van Gaal'dan kariyer itirafı! "Emekli olacaktım"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:19

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avrupa grupları tamamlandı. A Milli Takım'ın play-off hakkı kazandığı grupta Hollanda, Katar'da düzenlenecek turnuvaya direkt katılım elde etti.

Eleme grubunun son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. A Milli Takım geriye düştüğü Karadağ deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

NTVSpor'un haberine göre, Türkiye'nin maçı kazanması durumunda Dünya Kupası'na direkt gitme ihtimali bulunuyordu. Ancak bunun için Norveç'in de son maçta Hollanda'yı deplasmanda yenmesi gerekiyordu. Bu durumda Türkiye direkt gidecek, Norveç play-off hakkı elde edecek, Hollanda ise grubu üçüncü bitirecekti.

Ancak Hollanda evinde Norveç'i son bölümde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi. Grubu birinci bitiren Hollanda, Katar için yerini ayırtırken Türkiye ise ikinci olarak play-off yolunu tuttu. Norveç ise üçüncü oldu.

LOUİS VAN GAAL: EMEKLİ OLACAKTIM

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Norveç maçından sonra yaptığı açıklamada kötü bir sonuç halinde kariyerini noktalama kararı verdiğini itiraf etti.

Van Gaal basın toplantısında, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" sözlerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Artık kulüp değil, milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka ülkelerden de teklifler vardı. Ancak kaybetseydik bu benim son görevim olurdu" şeklinde konuştu.

HOLLANDA, VAN GAAL YÖNETİMİNDE NE YAPTI?

Frank de Boer'un görevine son verildikten sonra Hollanda'da üçüncü Van Gaal dönemi başladı.

70 yaşındaki teknik direktör daha önce 2000-01 ve 2012-14 yılları arasında da ülkesini çalıştırmıştı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'nın başında 6 maça çıkan Van Gaal yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 maçını kazanan Hollanda, Norveç ve Karadağ ile berabere kaldı. Van Gaal yönetiminde 14 puan toplayan Portakallar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Hollanda, 2018'de eleme grubunu üçüncü bitirmiş ve Rusya'daki Dünya Kupası'na gidememişti.