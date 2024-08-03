Louis van Gaal'dan sitem : 'Artık sevişemiyorum'
Hollandalı Teknik Direktör Louis van Gaal, geçirdiği prostat kanserine ilişkin konuştu. Durumunun iyi olduğunu belirten van Gaal, "Prostat ameliyatından sonra nihayet idrarımı yapabiliyorum, bu önemli bir şey. Ama artık sevişemiyorum, bu bir sorun" ifadelerini kullandı.
Prostat kanseriyle mücadele eden Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ARTIK SEVİŞEMİYORUM"
72 yaşındaki teknik direktör, "İyiyim. Üç yıl süren radyoterapi, enfeksiyonlar ve prostat ameliyatından sonra nihayet idrarımı yapabiliyorum, bu önemli bir şey. Ama artık sevişemiyorum, bu bir sorun" dedi.
Louis van Gaal, Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta danışmanlık görevine devam ediyor.
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