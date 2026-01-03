Sezonun ilk yarısını namağlup bitiren Fenerbahçe'de Tedesco transfer listesini yönetime bildirdi. Sarı lacivertliler stoper transferi için Lucas Beraldo'yu gündemine aldı. Peki, Lucas Beraldo kimdir? Lucas Beraldo kaç yaşında, nereli? Lucas Beraldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?

LUCAS BERALDO KİMDİR?

Lucas Lopes Beraldo, 24 Kasım 2001 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain ve Brezilya milli takımında stoper veya sol bek olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

LUCAS BERALDO'NUN HAYATI VE KARİYERİ

26 Mayıs 2022'de Beraldo, Peru kulübü Ayacucho'ya karşı 1-0'lık Copa Sudamericana galibiyetinde São Paulo ile profesyonel ilk maçına çıktı. 1 Ocak 2024'te Beraldo, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'e 20 milyon euro olduğu bildirilen bir ücret karşılığında transfer oldu ve Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. İki gün sonra, Şampiyonlar Kupası'nda Toulouse'a karşı 2-0'lık galibiyette yedek oyuncu olarak ilk maçına çıktı ve kulüple ilk kupasını kazandı.