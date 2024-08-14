Spor yazarları Fenerbahçe - Lille mücadelesini yorumladı: 'Maçın kahramanı maçın ipini çekti'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:33

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları, 1-1 berabere biten Kadıköy'deki maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "F.Bahçe’nin ilk yarıda gol atamaması büyük şanssızlıktı. İkinci devreye yine istekli girdi Sarı-Lacivertliler ancak eforlu oyunun sonucu olarak yorgunluk başladı. Mourinho, 60’lı dakikalarda risk aldı, orta sahanın merkezini sadece İsmail’e emanat edip forveti Nesyri-Dzeko yaptı. Devamında İrfan Can Kahveci ile Cenk de oyuna girdi. Ancak Lille oyunu öyle soğuttu ki, uzun süre yerde yattılar, bir de tribünden kalecilerine atılan madde tuz biber oldu! 82’de Osayi’nin şutu direkten döndü...

Ve nihayet beklenen gol 90+1’de Oosterwolde’nin kullandığı uzun taçta Lille savunmasına çarpan topla geldi. Uzatmalara gittik. Artık mücadele penaltılara kalır derken hakemin VAR uyarısı planları bozdu. Oosterwolde’nin ceza sahasında eline çarpan top için penaltı kararı çıkınca Lille atışı gole çevirdi. F.Bahçe’ye çok yazık oldu." (Cumhuriyet)

''MAÇIN KAHRAMANI MAÇIN İPİNİ ÇEKTİ''

Engin Verel: 'Mourinho, 70'ten sonra elinde ne kadar hücum oyuncusu varsa sahaya sürdü, riske girdi, semeresini de son dakikada aldı. Fenerbahçe'nin yaşadığı bütün şanssızlığın ve çektiği acının bir ödülü gibiydi, rakibin kendi kalesine attığı gol. Uzatma dakikalarında iki takım da daha temkinliydi. "Olursa olsun, olmazsa penaltılara kalsın" düşüncesi vardı. Ama olmadı.Rakip 10 kişi kalmasına rağmen, ikinci uzatma devresinde yaptığı organize atakların karşılığında penaltı kazandı. Ne yazık ki dün futbol şansı Fenerbahçe'nin yanında değildi.'' (Akşam)

Gürcan Bilgiç: ''Maç bıçak sırtında başladı, devam etti ve bitti. Fenerbahçeli futbolculara topu çarptırmadan gol atamayacağını anladığı anda Lillie takımı yere yattı, sahada sürtüşme yarattı, kalesine yaslandı ve dakikaları saydı. İyi yüklendi Fenerbahçe. Lillie kalecisi Chevalier ile gol olması beklenen şutlar arasında sürdü mücadele. Bitime 10 dakika kala kırmızı geldi, Lillie 10 kişi kaldı. "Tamam, oluyor" derken Jayden'in kontrolsüz duvarında top eline geldi. Maçın kahramanı, maçın ipini de çekti aslında. 4 dakika oynadılar gol sonrasında. Cenk'in üst direkte patlayan kafa vuruşu ile futbolun adaletindeki "şans" takdiri devreye girdi. Şampiyonlar Ligi olmadı. Çok istediler, çok koştular ama olmadı. Ellerinde Avrupa Ligi var bu kez. Mourinho'nun "kazanırız" dediği…'' (Sabah)

''10 KİŞİ KALMAK ZARAR VERDİ''

Ömer Üründül: ''Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı F.Bahçe'nin lehineydi. Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı. Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları F.Bahçe'ye zarar verdi. İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı. İkinci kontratakta VAR'dan gelen penaltı kararı ile şok gol geldi. Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler.'' (Sabah)

Uğur Meleke: "210 dakika süren, deyim yerindeyse kan-ter ve gözyaşı dolu, iki hocanın satrançvari hamleleriyle geçen eşleşmenin kaderini şanssızlıklar belirledi. Toplam beş golün üçü savunma oyuncularının ters vuruşlarıyla geldi, bir de penaltı ekleyin o tabloya. Lille 10 kişi kaldığında, 109’da Oğuz Aydın girseydi keşke. Yorgun Lille’e karşı onun sürati fark yaratabilirdi sanki. Yazık oldu gerçekten." (Hürriyet)

''MOURINHO EFEKTİ YETMEDİ''

Ercan Güven: ''Maç bitmek üzere ve Fenerbahçe elenmek üzereyken Mourinho Cenk Tosun ile birlikte üç santrfora dönmekle kalmamış oyunun içine girmiş, gole adeta “telepatik” olarak katılmıştı! Bedenen değilse bile ruhen rakip ceza alanında, Çağlar ile Dzeko arasındaydı sanki. İlginç adam Mourinho; golden saniyeler sonra bir an sahaya, sevince ilgisini kesti ve bir parmağı ile şakağına dokunarak kendi zekasını kutladı. Maçın uzatmaları gerçekten dramatikdi… Lille on kişi, Fenerbahçe’nin iştahı ise kursağında kaldı. Safralardan kurtulmuş gibi daha baskılı oynadı Lille… Bu baskı sırasında Oosterwolde’nin eline çarptı ve penaltı kazandı rakip. Defacto olarak turu atlamış duruma geçti. Cenk’in kafası da direkten dönünce Şampiyonlar Ligi ihtimaline veda Fenerbahçe’dendi. Ne dersiniz: bir gün önce bunu da tercih eden Mourinho.'' (Milliyet)

Ali Gültiken: ''F.Bahçe'nin, Mourinho'nun takım teşkiline baktığımız zaman savunmada daha güvenli, daha garanti oyuncularla oynama tercihini gördük. Bunu doğal görebiliriz ama işin hücum tarafında Fenerbahçe'nin hem daha yüksek oyun temposuna hem de bire birde daha etkili olabilecek oyuncu performanslarına ihtiyacı var. Bu işi yapması beklenen iki önemli isim Tadic ve Szymanski, bu maç için Fenerbahçe'nin hedefine yardımcı olamadılar. Yine oyunu hareketlendiren ve takımda heyecan yaratan isim, kulübeden gelen İrfan Can oldu. İki maç sonucunda bu tur Fenerbahçe'nin geçebileceği bir turdu düşüncesi, akıllarımızda kaldı. Sahadaki oyun ve yaratıcılık bir vites daha yukarı çıkabilseydi Fenerbahçe, play-off'taki rakibini bekliyor olacaktı.'' (Sabah)

''GECE KABUSA DÖNDÜ''

İlker Yağcıoğlu: ''İlk devre Maximin son derece etkili bir futbol ortaya koydu. İyi pozisyonlar hazırladı. İsmail maç boyu resmen duvar ördü çok top kaptı ve Lille ataklarını engelledi. Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde 3 santrforunu da sahaya atarak risk aldı ve maçı uzatmalara taşıdı. Hocanın uzatma bölümlerinde Dzeko'yu çıkararak Bartuğ'u alması doğru bir karardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok yüklenip daha çok pozisyon bulmamız gerekirken rakip kolay bir şekilde 4,5 oyuncuyu geçerek ceza alanımıza geldi ve penaltı nedeniyle gecemiz kabusa döndü. Direkten dönen top ve kaçırdığımız goller bizi yıktı. Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmaktan başka yol kalmadı.'' (Takvim)