Lucas Torreira Galatasaray'da fark yaratıyor: 3 gol daha atarsa...
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 28 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, başarılı performansı ile dikkat çekti.
Galatasaray orta sahasının kritik ismi Lucas Torreira sezona iyi başladı.
Uruguaylı futbolcu, savunma katkısının yanı sıra skor üretmede de adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 6 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.
KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇLARINDAN
Sarı-Kırmızılılardaki en skorer sezonunu geçiren Torreira, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı. Tecrübeli futbolcu; Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Fenerahçe maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi.
Derbide fileleri havalandıran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Torreira, 2021-22’de Fiorentina’da 5 gol atıp, 1 asist üretmişti. Deneyimli futbolcu, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.
Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #süper lig
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