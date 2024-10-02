Lucas Torreira Galatasaray'da fark yaratıyor: 3 gol daha atarsa...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:07

Galatasaray orta sahasının kritik ismi Lucas Torreira sezona iyi başladı.

Uruguaylı futbolcu, savunma katkısının yanı sıra skor üretmede de adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 6 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.

KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇLARINDAN

Sarı-Kırmızılılardaki en skorer sezonunu geçiren Torreira, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı. Tecrübeli futbolcu; Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Fenerahçe maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi.

Derbide fileleri havalandıran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Torreira, 2021-22’de Fiorentina’da 5 gol atıp, 1 asist üretmişti. Deneyimli futbolcu, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.