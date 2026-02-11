Lucas Torreira hakkında flaş transfer itirafı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 13:15:00
Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'da Sportif Direktör Paulo Bracks, Galatasaray forması giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Lucas Torreira ile anlaştıklarını söyledi. Bracks, transferinin gerçekleşmeme nedeninin ise Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Paulo Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu" dedi.

Sözlerine devam eden Bracks, "Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik" sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Torreira'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

