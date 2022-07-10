Lucas Torreira'nın menajerinden Juventus yanıtı

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü Arsenal'e döndü.

Sport Italia'ya konuşan menajer Pablo Bentancur, oyuncusunun kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini belirtti.

Bentancur açıklamasında, "Torreira, Juventus'a gider mi? Aslında İtalya'da kalmak istediğini söyleyebilirim. Ancak Arsenal onu Amerika programına çağırdı. Şu anda Arsenal'in programının bir parçası gibi görünüyor" dedi.

26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.