Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarına devam ediyor. Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Real Madrid'den Lucas Vazquez'e çevirdi. Peki, Lucas Vázquez kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Vázquez kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

LUCAS VAZQUEZ KİMDİR?

Lucas Vázquez Iglesias, 1 Temmuz 1991'de A Coruña'nın Curtis kentinde doğdu. 1,73 m boyunda ve sağ ayağını kullanan bu çok yönlü oyuncu, sağ bek ya da sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Futbola küçük yaşta Curtis ve Ural altyapılarında başladı, 2007'de Real Madrid altyapısına katıldı.

2010–2011 sezonunda Real Madrid C takımında, ardından Real Madrid B (Castilla) kadrosunda oynadı. Espanyol’a kiralandığı 2014–2015 sezonunda La Liga deneyimine başladı.

2015 yılında Real Madrid A takımına yükseldi. O tarihten sonra kulüpte 400’den fazla maça çıktı.

Sağ bek veya sağ kanatta görev yapıyor, agresif ve özverili oyunu ile tanınıyor. 2024–25 sezonunda 52 maçta 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi; özellikle rotasyonlu sistemde önemli yer edindi.

30 Haziran 2025'te Real Madrid'deki sözleşmesi sona eriyor.

2024 yazında 1 yıl uzatılmış olsa da; Carlo Ancelotti döneminde küçük düşüş yaşadıktan sonra ayrılığı netleşti.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,73 metre boyunda ve sağ ayağını kullanan Lucas Vázquez, sağ bek ve sağ kanat mevkilerinde oynayabiliyor. Çok yönlü yapısı, agresif ve özverili oyun tarzıyla tanınıyor. Özellikle rotasyonlu sistemlerde teknik direktörlerin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.