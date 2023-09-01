Lucescu'dan Aboubakar için flaş açıklama!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 01:25

Güncelleme: 01.09.2023 - 01:25

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Lucescu, maç içinde Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sevinç için de konuştu.

Rumen teknik adam, "Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı. Ben bu atmosferi ve burada olmayı çok seviyorum. Ben, bu stadyumun yapılışına katkı olsun diye 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burayı evim gibi seviyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.

Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.