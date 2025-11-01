Cumhuriyet Gazetesi Logo
Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı!

Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı!

1.11.2025 16:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı!

İtalya Serie A’da Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Juventus’ta Kenan Yıldız, Cremonese maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Juventus, İtalya Serie A’nın 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım bu deplasmanda kazanıp üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor.

Igor Tudor’la arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik direktörle yollar ayrılmıştı. Tudor’un yerine son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Luciano Spalletti getirildi.

Spalletti’yle ilk maçına Cremonese deplasmanında çıkacak Juventus’un kamp kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız yer almadı.

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre, Kenan Yıldız’ın tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Dizinden problem yaşayan milli futbolcunun dinlendirileceği ve Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta oynanacak Sporting maçıyla kadroya dönmesinin beklendiği belirtildi.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği maç 4 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Kenan, İtalya Serie A'da son oynanan Udinese maçında takımının son golünü kaydetmişti.

İlgili Konular: #juventus #Kenan Yıldız #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi!
TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi! TFF, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı.
Juventus'a Kenan Yıldız şoku!
Juventus'a Kenan Yıldız şoku! Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçına Cremonese karşısında çıkacak Juventus'ta, maç öncesinde Kenan Yıldız'tan kötü haber geldi.
İtalyan basını duyurdu... Spalletti'den imzayı atar atmaz Kenan Yıldız kararı!
İtalyan basını duyurdu... Spalletti'den imzayı atar atmaz Kenan Yıldız kararı! Juventus’ta Luciano Spalletti dönemi resmen başladı. İtalyan basını, Spalletti döneminde Juventus’ta nelerin değişebileceğini incelerken Kenan Yıldız’ın hücumdaki rolüne vurgu yapıldı.