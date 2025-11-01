Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı!

Juventus, İtalya Serie A’nın 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım bu deplasmanda kazanıp üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor.
Igor Tudor’la arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik direktörle yollar ayrılmıştı. Tudor’un yerine son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Luciano Spalletti getirildi.
Spalletti’yle ilk maçına Cremonese deplasmanında çıkacak Juventus’un kamp kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız yer almadı.
La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre, Kenan Yıldız’ın tedbir amaçlı kadroya alınmadı.
Dizinden problem yaşayan milli futbolcunun dinlendirileceği ve Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta oynanacak Sporting maçıyla kadroya dönmesinin beklendiği belirtildi.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği maç 4 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.
Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydetti.
Kenan, İtalya Serie A'da son oynanan Udinese maçında takımının son golünü kaydetmişti.