Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu... Spalletti'den imzayı atar atmaz Kenan Yıldız kararı!

İtalyan basını duyurdu... Spalletti'den imzayı atar atmaz Kenan Yıldız kararı!

31.10.2025 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu... Spalletti'den imzayı atar atmaz Kenan Yıldız kararı!

Juventus’ta Luciano Spalletti dönemi resmen başladı. İtalyan basını, Spalletti döneminde Juventus’ta nelerin değişebileceğini incelerken Kenan Yıldız’ın hücumdaki rolüne vurgu yapıldı.

İtalya Serie A’da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Juventus’ta Igor Tudor’la yollar ayrıldı. Tudor’un ayrılığının ardından siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti’yle anlaşma sağladı.

Spalletti yönetimindeki ilk maçında yarın Serie A’da Cremonese deplasmanına çıkacak Juventus’un oyun sisteminde de değişim bekleniyor. 

La Gazetta della Sport’ta yer alan haberde Spalletti’nin 4-3-3 ya da 4-2-3-1 sistemlerini tercih edebileceği ancak üçlü savunmanın da tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Juventus, Igor Tudor yönetiminde bu sezon ağırlıklı olarak üçlü savunmayı tercih etmişti.

Hücum hattında Kenan Yıldız’ın yine sol kanatta görev yapacağı ancak daha fazla özgürlüğe sahip olacağı, Spalletti’nin Napoli’yi çalıştırdığı dönemde Khvicha Kvaratskhelia’yı kullandığı role benzer bir şekilde milli futbolcuya görev verebileceğine dikkat çekildi.

Forvette ise Jonathan David, Dusan Vlahovic veya Luis Openda’nın oynayacağı, diğer kanatta Nico Gonzalez’in görev yapmasının beklendiği ifade edildi.

Juventus formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

İtalya Serie A'da Juventus'un Udinese'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kenan Yıldız, 90+6'da takımının son golünü kaydetmiş ve skoru belirlemişti.

İlgili Konular: #juventus #Kenan Yıldız #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması! Juventus'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuştu.
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.
Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi!
Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi! İtalya Serie A'da 9. hafta maçında Juventus sahasında Udinese’yi 3-1 mağlup etti. Juventus’ta milli oyuncu Kenan Yıldız maçın tamamında forma giydi ve galibiyeti perçinleyen golü attı.