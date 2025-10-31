Juventus'a Kenan Yıldız şoku!

Serie A'da kötü günler geçiren Juventus'a bir kötü haber de milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan geldi.

Genç yıldız, dizindeki ağrılar nedeniyle yarın oynanacak Cremonese karşılaşmasında forma giyemeyecek. Juventus'un "10 numarası", dizine dinlenme fırsatı vermek amacıyla Torino'da kalacak ve kondisyonunu yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, ancak Udinese mücadelesinde penaltıdan attığı golle geri dönmüştü. Bu kez ise ilk kez kadroya alınmayacak.

Spalletti'nin ekibinde önemli bir eksik olarak görülen Kenan'ın, salı günü Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takıma dönmesi bekleniyor. Bu karşılaşma, Juventus'un Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

Yeni teknik direktör Spalletti, takımıyla yalnızca son antrenmanda çalışma fırsatı bulurken, genç yıldızın yokluğu hücum hattında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.