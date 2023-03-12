Luciano Spalletti: 'Kim Min-jae dünyanın en iyi stoperi'

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:19

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:19

İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi dünyanın en iyi stoperi olarak gösterdi.

İtalyan teknik direktör, Atalanta'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Topu ayağına alıp koşmaya başladığında topu beş saniye içinde rakip cezasına sokabilecek yeteneğe sahip. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Luciano Spalletti

"ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Güney Koreli oyuncuyla arasının çok iyi olduğundan bahseden Spalletti, "Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede" diye konuştu.

26 yaşındaki Kim Min-jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olarak 2025'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamıştı.